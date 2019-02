Khashoggi, scontro Congresso-Casa Bianca

(ANSA) - WASHINGTON, 9 FEB - E' ancora scontro tra Congresso e Casa Bianca sul caso Khashoggi. In ottobre i parlamentari statunitensi avevano fatto scattare una disposizione del Global Magnitsky Act che concede al presidente 120 giorni per riferire sul responsabile dell'omicidio del giornalista dissidente e se gli Usa intendono imporre sanzioni. Il termine scadeva l'8 febbraio ma la Casa Bianca ha fatto sapere che "il presidente mantiene il suo potere discrezionale di non agire su richiesta di una commissione, quando lo ritiene appropriato". Una risposta che ha irritato i congressmen. In serata, però, il dipartimento di Stato ha reso noto che il capo della diplomazia Usa Mike Pompeo ha fornito un aggiornamento al Congresso sulle indagini riguardanti l'uccisione di Khashoggi. Non è ancora dato sapere se basterà a placare Capitol Hill.