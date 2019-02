Francia: tentato incendio a casa presidente Parlamento

(ANSA) - PARIGI, 9 FEB - Ha denunciato "un atto grave" il presidente dell'Assemblée Nationale, Richard Ferrand (del partito La Republique en Marche), dopo un tentativo di incendio della sua casa nel Finistere (nord-ovest) la cui "origine dolosa non è in dubbio". "Nulla legittima la violenza o l'intimidazione nei confronti di un parlamentare - è stata l'immediata reazione del presidente, Emmanuel Macron - Richard Ferrand e i suoi hanno tutta la mia solidarietà". Ferrand ha postato su Twitter due foto sulle quali si vede chiaramente una porta-finestra incendiata. La gendarmeria ha trovato sul posto una coperta, i resti di un pneumatico e uno straccio imbevuto di benzina. "Intimidazioni, minacce, incendi - ha twittato il ministro dell'Interno, Christophe Castaner - azioni indegne e odiose. Sostegno a Richard Ferrand, che è solido come il cemento". Solidarietà a Ferrand anche dalle opposizioni, a cominciare dal leader socialista Olivier Faure e dalla presidente del Rassemblement National, Marine Le Pen.