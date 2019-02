Ginecologo sutura pezzi di carne animale in sala operatoria: avviato procedimento disciplinare

Un ginecologo è sotto procedimento disciplinare per essersi esercitato, in una sala operatoria dell’ospedale Perrino di Brindisi, a incidere e suturare pezzi di carne animale, manzo e pollo.

Durante un’ispezione della direzione sanitaria - riportano i media locali - sono stati trovati in sala operatoria i pezzi di carne suturati. L’ipotesi più probabile è che il medico si esercitasse ad incidere la carne e a suturare i tessuti. La direzione sanitaria del Perrino ha inviato una segnalazione al direttore generale segnalando a carico del medico l’uso improprio della sala operatoria per attività non autorizzata, dando così l’avvio al procedimento disciplinare che al momento è solo a carico del professionista. L’ispezione avrebbe comunque escluso problemi di tipo igienico-sanitario nella sala operatoria.