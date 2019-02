(ANSA) - PARIGI, 9 FEB - Scontri a Parigi fin dall'inizio del corteo dei gilet gialli per il 13/o atto della protesta. Lacrimogeni e cariche della polizia sono stati segnalati davanti alla sede dell'Assemblée Nationale, dove i manifestanti hanno provato a superare le transenne. Secondo le prime notizie, un manifestante è rimasto gravemente ferito e avrebbe perso la mano. Manifestazioni sono previste anche in provincia, in particolare a Nizza e - con 'Fly Rider' Maxime Nicolle - alla frontiera con l'Italia. Nel pomeriggio previste iniziative a Bordeaux, Tolosa, Lorient, Caen, Valence, Marsiglia e altre città.