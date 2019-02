Usa 2020: Elizabeth Warren annuncia sua candidatura

(ANSA) - WASHINGTON, 9 FEB - Elizabeth Warren ha scelto Lawrence, storica citta' operaia del suo Massachusetts, per annunciare ufficialmente oggi la sua candidatura nella corsa per la Casa Bianca nel 2020. Lo riferiscono i media Usa. La senatrice dem, la cui piattaforma si basa sulla lotta alle inequaglianze economiche, sciogliera' le sue riserve nel sito di un mulino dove 100 anni fa lavoratori in gran parte immigrati scioperarono. E' la quarta donna dem a scendere in campo, e la terza senatrice, dopo Kirsten Gillibrand e Kamala Harris. In un video diffuso poco prima del suo intervento, Warren cita "la storia dei lavoratori di Lawrence che si sono uniti per cambiare, dove la lotta fu dura, dove la battaglia fu difficile e dove un gruppo di donne ha guidato l'attacco per tutti noi". Warren, 69 anni, feroce critica di Donald Trump e cane da guardia di Wall Street, era stata la prima a dare il via non ufficiale della corsa dei democratici alla Casa Bianca, creando a inizio gennaio un comitato esplorativo per le presidenziali.