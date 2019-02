(ANSA) - WASHINGTON, 9 FEB - "Siamo qui per continuare una lotta iniziata tanto tempo fa. Siamo qui per disfarci di un sistema corrotto e iniquo, siamo qui per costruire un'America dove i sogni siano possibili e che funzioni per tutti: per questo annuncio la mia candidatura alla Casa Bianca": così Elizabeth Warren ha formalizzato la sua corsa per le presidenziali 2020, tra applausi e ovazioni della folla a Lawrence, storica città operaia del suo Massachusetts.