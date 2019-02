Serbia: migliaia in piazza contro Vucic

(ANSA) - BELGRADO, 10 FEB - Decine di migliaia di persone, per il decimo sabato consecutivo, hanno manifestato in serata a Belgrado per protestare contro il governo e la politica ritenuta autoritaria del presidente serbo Aleksandar Vucic. Alla manifestazione odierna, che si e' svolta pacificamente e senza incidenti, si sono uniti gli studenti universitari. Il presidente Vucic e' stato accusato dagli studenti di manipolazione della politica, nepotismo, corruzione, di controllo sui media e di repressione degli oppositori. Manifestazioni antigovernative si sono svolte in altre città della Serbia, e in Kosovo a Gracanica dove partecipanti serbi hanno chiesto chiarimenti sulla posizione di Belgrado per la soluzione della crisi kosovara. Nello stesso tempo il presidente serbo Aleksandar Vucic continua il suo giro del Paese per "illustrare - secondo quanto ha detto - quanto fatto dal governo, parlare con la gente e ascoltare i suoi problemi e richieste".