(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Una donna e un bambino sono morti ieri sera in un incendio avvenuto a Lione dopo un'esplosione. Lo riferiscono i media locali, secondo i quali le cause non sono ancora state appurate. Altre quattro persone sono rimaste ferite. Secondo una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe avvenuto in una panetteria al piano terra di un edificio.