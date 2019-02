Pastori sardi bloccano tir a P.Torres

(ANSA) - PORTO TORRES (SASSARI), 10 FEB - La protesta dei pastori sardi per il crollo del prezzo del latte arriva nello scalo di Porto Torres. Oltre un centinaio di contestatori ha fermato i tir frigo imbarcati a Genova. Gli allevatori hanno fermato un mezzo che trasportava carni suine provenienti dalla Francia e hanno gettato gran parte del carico a terra, chiedendo l'intervento delle autorità sanitarie e denunciando "le pessime condizioni della merce destinata al mercato locale". La loro azione è stata interrotta dall'intervento dei carabinieri e degli uomini della polizia in assetto anti sommossa. Momenti di tensione si sono registrati quando il vicequestore Maurizio Terrazzi, dopo aver tentato inutilmente di dialogare con gli autori della protesta, ha ordinato di chiudere il tir preso di mira dai pastori. Azl momento il camion è fermo in porto e gli allevatori non sono intenzionati a lasciarlo partire. Intorno alle 9 un altro mezzo era sfuggito al loro blocco e si è diretto verso il centro Sardegna.