Brexit: Bbc, May chiederà tempo a deputati per nuovo accordo

(ANSA) - LONDRA, 10 FEB - La premier britannica Theresa May chiederà più tempo al Parlamento per tentare di ottenere un nuovo accordo con l'Ue sulla Brexit, in particolare per quel che riguarda il meccanismo di 'backstop' sul confine tra Eire e Irlanda del Nord. Lo scrive la Bbc. In cambio, secondo l'emittente, il primo ministro prometterà al Parlamento un nuovo voto su altre opzioni per la Brexit, se un nuovo accordo con l'Unione Europea non sarà pronto alla fine di febbraio. Il precedente accordo, raggiunto dopo lunghi negoziati, è stato bocciato a Westminster, e se non verrà sostituito, l'unica opzione sarà un'uscita del Regno Unito dalla Ue senza accordi. Lo scorso mese, il Parlamento ha chiesto che il backstop sia sostituto da altro. May sta tentando di convincere l'Ue ad accettare un altro meccanismo, ma Bruxelles (e Dublino) ha finora respinto nuove trattative. Se non ci saranno nuove intese, com'è probabile, entro mercoledì prossimo, la premier si rivolgerà al Parlamento chiedendo più tempo per negoziare.