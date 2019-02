Latte: Centinaio, pastori sardi hanno ragione

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - I pastori sardi, in protesta da giorni per per il crollo del prezzo del latte, "hanno ragione, hanno perfettamente ragione, poi le modalità le lascio a voi". Lo ha detto il ministro delle Politiche Agricole e del Turismo Gian Marco Centinaio, a margine del taglio del nastro della Bit, la fiera del turismo inaugurata questa mattina a Milano. "Sabato e domenica sarò in Sardegna perché voglio parlare con loro, sapere da loro se quello che decideremo è una cosa che può essere accettata - ha spiegato il ministro - Non posso pensare che ci siano operatori che vengono pagati così poco e poi il prezzo del latte nei negozi è se non il triplo poco ci manca", ha concluso Centinaio anticipando anche che "per mercoledì era già prevista, indipendentemente dalla protesta, una riunione tra i miei tecnici al ministero, ad hoc sull'argomento".