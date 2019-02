Spagna: in migliaia a Madrid chiedono dimissioni di Sanchez

(ANSA) - MADRID, 10 FEB - Migliaia di persone a Madrid stanno prendendo parte a una manifestazione per chiedere le dimissioni del premier socialista, Pedro Sanchez. Il corteo è stato organizzato dai partiti di destra, Partito popolare e Ciudadanos, insieme al movimento di estrema destra Vox: tutti sostengono che Sanchez si debba dimettere per aver tenuto colloqui con i separatisti in Catalogna. Il governo ha interrotto i negoziati con gli indipendentisti dopo che il vicepresidente spagnolo, Carmen Calvo, ha fatto sapere che i separatisti non rinunciano alla loro richiesta di un referendum per la separazione. La manifestazione giunge a due giorni dall'inizio del processo in Corte Suprema per i leader catalani accusati di ribellione per il loro ruolo nel referendum del 2017.