(ANSA) - WASHINGTON, 10 FEB - Washington e Seul hanno firmato oggi un accordo annuale su come condividere il costo della presenza militare americana in Corea del sud, dove gli Stati Uniti hanno 28.500 uomini. Lo riferiscono i media Usa. L'importo di Seul passera' da 830 a 924 milioni di dollari, con un aumento dell'8,2%, come chiedeva Donald Trump, che insiste perche' tutti gli alleati Usa paghino di piu' per le spese militari, anche nella Nato.