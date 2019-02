Domani periti gip su impalcato a terra

(ANSA) - GENOVA, 10 FEB - Inizieranno domani mattina e dureranno tre giorni le prove dei periti del gip sulla trave tampone del Morandi che ieri è stata calata a terra dai tecnici dell'ati che si occupa della demolizione. Intanto sul versante est del Morandi i tecnici procedono con la preparazione delle fondazioni per le 'gabbie' a rinforzo delle pile 10 e 11 mentre le squadre procedono a ovest con tutti i passaggi propedeutici per abbassare, di volta in volta, anche le altre travi tampone. Seguendo lo stesso procedimento e lavoro di preparazione eseguito per la trave tampone 8 (posizionamento dei contrappesi, degli strand jack, dei cavi, taglio al diamante) le operazioni saranno replicate anche sulle altre 5 travi tampone. Il pilone rimasto in piedi dopo l'abbassamento dell'impalcato 8 verrà abbattuto con microcariche.