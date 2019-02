Lite per rovistare in cassonetti rifiuti, ferito gambiano

(ANSA) - FOGGIA, 10 FEB - Un cittadino gambiano di 32 anni è stato accoltellato alla periferia di Foggia. La vittima è stata ferita al collo e all'addome. È stata immediatamente soccorsa e condotta agli Ospedali Riuniti dove è ricoverata in prognosi riservata. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra mobile il gambiano sarebbe stato aggredito verosimilmente da più persone, non si sa se italiani o stranieri. Pare - stando alle prime informazioni - che il movente della violenta aggressione sia la spartizione dei cassonetti della raccolta dei rifiuti in cui poter rovistare. È la seconda aggressione che si verifica a Foggia nelle ultime 24 ore. Ieri sera, al quartiere Ferrovia, altri due cittadini extracomunitari, un marocchino ed un tunisino, si sono affrontati con oggetti contundenti pare per il mancato pagamento di un oggetto tecnologico.