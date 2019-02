Litigio tra minorenni a Bari:17enne accoltellato,non è grave

(ANSA) - BARI, 10 FEB - Un 17enne è rimasto ferito con una coltellata durante un litigio con un coetaneo, avvenuto questo pomeriggio sul lungomare del quartiere Santo Spirito di Bari. A quanto si apprende, i due minorenni avrebbero litigato per una ragazza, coinvolgendo in quella che inizialmente era un'accesa discussione anche alcuni amici. Al culmine del litigio uno dei due, armato di coltello, ha ferito l'altro, causandogli lesioni fortunatamente non gravi. Il ferito è stato portato per le cure all'ospedale San Paolo di Bari. L'aggressore è stato subito identificato ed è attualmente sentito dagli agenti di Polizia intervenuti sul posto. Sul caso indaga la Procura per i Minorenni di Bari. Per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, movente e presunte responsabilità, e identificare tutte le persone coinvolte, gli investigatori nelle prossime ore raccoglieranno le testimonianze di chi era presente. (ANSA).