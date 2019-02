(ANSA) - WASHINGTON, 10 FEB - Donald Trump accusa l'opposizione di volere un altro shutdown dopo una "bruttissima settimana per i dem, con i grandi numeri dell'economia, il disastro della Virginia (per le accuse di razzismo e molestie a tre alti dirigenti del partito, ndr) e il discorso sullo stato dell'Unione". "Ora, con la terribile offerta che stanno facendo alla commissione sui confini, credo davvero che vogliano uno shutdown. Vogliono un nuovo argomento!", ha twittato. I negoziati tra i due partiti per evitare un nuovo blocco dell'attivita' di governo hanno come scadenza il 15 febbraio.