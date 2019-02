Parroco lascia per amore di una donna, l'annuncia il vescovo

(ANSA) - NOVARA, 10 FEB - Lascia la tonaca per amore di una donna. Non è la prima volta che accade un fatto del genere, ma la notizia ha lasciato di stucco a Cerano, nel Novarese. A comunicarlo ai fedeli è stato il vescovo di Novara, Franco Giulio Brambilla. "Il parroco don Federico Sorrenti - ha detto, nella messa concelebrata dal vicario generale della Diocesi don Fausto Cossalter - ha deciso di non continuare il suo esercizio sacerdotale". Don Federico nelle ultime settimane si è confrontato con il vescovo al quale ha confidato "di essersi innamorato, nel corso dell'ultimo anno, di una donna e di aver maturato la scelta, molto sofferta, di voler costruire una famiglia e imboccare un nuovo percorso di vita". Il vescovo ha sottolineato "il rammarico e il dolore per la scelta di don Federico, anche per il bene che ha fatto nel suo intero percorso sacerdotale; una scelta dirompente e di impatto, che crea sofferenza nella nostra Chiesa e a tutti voi. Ma dobbiamo rispettare la sua decisione, riconoscendone la correttezza". (ANSA).