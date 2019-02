Capo Pentagono visita l'Afghanistan

(ANSA) - KABUL, 11 FEB - Il capo del Pentagono, Pat Shanahan, ha effettuato oggi una visita non annunciata in Afghanistan per incontrare i comandanti Usa e i leader afghani nell'ambito di un'accelerazione per raggiungere la pace con i talebani. Shanahan, segretario alla Difesa da poco più di un mese in sostituzione di James Mattis, ha detto di non avere l'ordine di ridurre la presenza delle truppe statunitensi nel Paese, benché funzionari affermino che la questione è in cima alla lista delle richieste dei talebani per i negoziati di pace esplorativi. Shanahan ha detto di essere incoraggiato dal fatto che l'amministrazione del presidente Donald Trump stia esplorando tutte le possibilità per porre fine a una guerra durata 17 anni, la più lunga nella storia americana. Ma ha sottolineato che i termini per la pace sono di competenza degli afghani.