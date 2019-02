Venezuela: Maduro, chiede a venezuelani unione con militari

(ANSA) - CARACAS, 11 FEB - Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha rivolto ieri un appello a "tutti i venezuelani" ad unirsi al piano nazionale di difesa integrale della pace e della sovranità, "di fronte alle minacce a cui deve far fronte il Paese". Il capo dello Stato, riferisce l'agenzia di stampa Avn, ha formulato la sua richiesta dopo aver assistito all'inizio delle esercitazioni militari nazionali, che si estenderanno fino al 15 febbraio, nel Centro di addestramento e coesione combattiva del Forte Guaicaipuro dello Stato di Miranda. "Mi rivolgo - ha sostenuto - a tutto il popolo del Venezuela. Chiamo le donne, la gioventù, gli uomini a entrare a far parte di questo piano nazionale integrale di difesa della sovranità e della pace, come amore per il Paese, e affinché questo amore si converta in azione. Dobbiamo difendere - ha concluso - il diritto alla pace".