Droga:smantellate piazze in Alto Casertano,famiglia in cella

(ANSA) - CASERTA, 11 FEB - Undici persone sono state arrestate dai carabinieri del Comando provinciale di Caserta, nell'ambito di un'indagine della Dda di Napoli, con l'accusa di aver creato e gestito due piazze di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, crack ed hashish, nei comuni dell'Alto-Casertano di Alife e Piedimonte Matese. I militari hanno eseguito, su ordine del Gip di Napoli, cinque ordinanze in carcere, quattro ai domiciliari e due obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, oltre alla misura di collocamento in comunità per due minorenni emessa del Gip del Tribunale per i minori. Gli indagati, è emerso, utilizzavano un'utenza dedicata, quasi una sorta di "telefono aziendale", con cui ricevere gli ordinativi per lo stupefacente e concordare le cessioni, e si avvalevano di un tariffario fisso in relazione alla tipologia di distanza da spacciare ed al peso della dose richiesta; rispondono a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.