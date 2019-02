Thailandia:tribunale ordina scarcerazione calciatore Bahrein

(ANSA) - BANGKOK, 11 FEB - Un tribunale thailandese ha ordinato il rilascio di Hakeem al-Araibi, un calciatore del Bahrein rifugiato politico in Australia, che era stato arrestato a novembre al suo arrivo a Bangkok in vacanza su richiesta delle autorità dello stato del Golfo: la ha reso noto il portavoce del tribunale, Suriyan Hongvilai. L'ordine di scarcerazione segue la decisione del Bahrein di ritirare la sua richiesta di estradizione. Il Bahrain accusava al-Araibi, che in passato è stato molto critico verso il governo di Manama, di aver partecipato al rogo appiccato a una stazione di polizia nel 2014, nonostante al tempo dei fatti il calciatore fosse impegnato in una partita trasmetta in diretta tv. Al-Araibi si era sempre dichiarato innocente.