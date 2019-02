Ponte Morandi, si discute la demolizione del pilone 8: partecipa anche Coppe

E’ in corso in prefettura a Genova la riunione della cosiddetta "Commissione esplosivi" che discute dell’impiego di esplosivi che verranno utilizzati per abbattere il pilone 8 dell’ex viadotto Morandi. Alla riunione, coordinata dalla prefettura di Genova, prendono parte tutte le forse di polizia, i vigili del fuoco, l’Asl, l’Agenzia del territorio, Arpal, Enel, Ireti e Snam, Rina e i rappresentanti della Siag srl di Parma, la società di esplosivistica civile cui la Omini spa, capofila dell’ati di demolitori, ha dato il subappalto per abbattere tutto ciò che non può essere "smontato". La riunione tende a definire i profili del piano di sicurezza che verrà messo in atto in vista dell’abbattimento delle pile.