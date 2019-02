Conte, voto Abruzzo chiaro ma nulla cambia per governo

(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 FEB - "Sto vedendo adesso i dati, sono elezioni regionali di una Regione centrale, ma aspettiamo adesso di leggerli e le valutazioni che spettano ai vari esponenti delle forze politiche. Il dato mi sembra abbastanza chiaro, ma questo non cambia nulla per il governo centrale. Continuiamo a lavorare, non c'è nessun cambiamento all'ordine del giorno". Lo ha detto il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, oggi a Campobasso, commentando il risultato delle elezioni in Abruzzo.