Il Papa a Napoli il prossimo 21 giugno

(ANSA) - NAPOLI, 11 FEB - Papa Francesco sarà il prossimo 21 giugno a Napoli. Lo hanno annunciato, nel corso di un incontro con i giornalisti, il cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe, ed il gesuita padre Pino Di Luccio, vice preside della sezione San Luigi della Facoltà Teologica dove il Papa si recherà. Il 20 e 21 giugno, in particolare, la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia meridionale - sezione San Luigi - di Napoli promuove un incontro sul tema 'La teologia dopo 'Veritatis Gaudium' nel contesto del Mediterraneo. Papa Francesco sarà presente alla seconda giornata dei lavori. L'atterraggio dell'elicottero a Napoli è previsto per le 9. Il Santo Padre raggiungerà in auto la Pontificia Facoltà in via Petrarca, 115 dove sarà accolto dalle autorità religiose. La seduta pubblica dell'incontro si svolgerà sul piazzale antistante la Facoltà. Seguiranno gli interventi e la relazione conclusiva. Terminato l'incontro, nelle sale adiacenti il Papa saluterà i docenti e la comunità dei Gesuiti.