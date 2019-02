Incendio in appartamento vicino Stazione Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 11 FEB - Un incendio si è sviluppato intorno alle ore 12.00 in un appartamento al secondo piano di un edificio nei pressi della stazione ferroviaria di Venezia, causando la morte di un'anziana che vi abitava. Ignote le cause; fiamme sono state notate uscire da un poggiolo. L'abitazione si trova in una calle larga vicina alla sede veneziana dell'Inail, a fianco della chiesa di San Simeon Piccolo. L'appartamento in cui si sono sviluppate le fiamme è di proprietà del Comune di Venezia, e in esso vivevano alcune persone anziane. Una persona è stata soccorsa e portata all'ospedale per una probabile intossicazione da fumo. (ANSA).