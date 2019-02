Ancora una rissa davanti bar, 2 denunce

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Rissa nella notte davanti a un pub di viale di Porta Ardeatina, in zona Ostiense a Roma. Coinvolti circa dieci ragazzi. Sul posto i carabinieri della stazione Garbatella, della stazione Quarto Miglio e del nucleo Radiomobile. All'arrivo dei militari alcuni sono scappati in auto. Fermati due ragazzi, rimasti lievemente feriti. Sono stati entrambi denunciati per rissa. Continuano le indagini per risalire agli altri responsabili. Si tratta del quarto caso di movida violenta a Roma nelle ultime tre settimane dopo il ferimento del nuotatore Manuel Bortuzzo, l'investimento di due buttafuori all'esterno della nota discoteca Qube e l'accoltellamento di un ragazzo, due notti fa, fuori da una discoteca del centro dopo una lite.