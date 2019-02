Torna a risuonare il 'nautofono' sul molo del porto Rimini

(ANSA) - BOLOGNA, 11 FEB - Tornerà a risuonare, sul molo di Rimini, il nautofono, il dispositivo sonoro - oramai soppiantato dalle nuove tecnologie - che, nel passato, ha rappresentato un punto di riferimento indispensabile per i marinai e i pescherecci con il suo suono inconfondibile utilizzato nelle giornate di nebbia. Lo strumento era stato dismesso nel 2013 - a seguito dei lavori di realizzazione della nuova barriera frangiflutti - ma tanti riminesi, in questi anni, si sono mobilitati per far suonare di nuovo quello che è diventato un simbolo dell'identità cittadina, ancora utile per piccole imbarcazioni. Raccolta la richiesta dei cittadini, l'Amministrazione comunale - dopo quella che definisce "un'intricata e a tratti paradossale vicenda burocratica" - è pronta a riattivare il dispositivo, acquisito gratuitamente attraverso la Consulta degli Operatori del Porto di Rimini che sarà collocato all'estremità del molo. I lavori per la riattivazione del nautofono inizieranno entro la fine del mese.(ANSA).