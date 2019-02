Cadono frammenti di statue da una chiesa

(ANSA) - BOLOGNA, 11 FEB - Potrebbe essere stato il vento a provocare un crollo di calcinacci, poco prima di mezzogiorno, dalla facciata della Chiesa di Santa Caterina in Strada Maggiore, nel centro di Bologna. A cedere sono stati alcuni frammenti delle statue che si trovano sulla sommità dell'edificio. Si tratta di monumenti che hanno circa 200 anni, mentre la chiesa è molto più antica e risale ai primi anni del 1600. I calcinacci sono finiti a terra a ridosso del portico e poco lontano delle strisce pedonali, ma non hanno colpito nessuno. Dopo il crollo sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale che hanno transennato la zona. Subito dopo sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno svolto alcune verifiche sulle statue, raggiunte con l'autoscala, e messo in sicurezza la facciata della chiesa in attesa di un sopralluogo più approfondito.