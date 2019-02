Via querela, Salvini-Buffagni fanno pace

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il sottosegretario Stefano Buffagni hanno fatto la pace con il primo che ha rimesso la querela e ha revocato la costituzione di parte civile nel processo per diffamazione in corso a Milano per via di alcune frasi postate nel 2016 sul suo blog e su Facebook dall'esponente del M5s, ai tempi in cui era consigliere regionale e il suo partito era avversario e non alleato di Governo del Carroccio. In questo modo al Tribunale di Milano non resterà che chiudere il processo con un non doversi procedere.