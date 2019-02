Iran: Rohani, sconfitti nemici, e Usa non vinceranno

(ANSA) - ISTANBUL, 11 FEB - "La presenza del popolo in questa celebrazione prova che i complotti dei nostri nemici sono stati sventati. Non permetteremo agli Stati Uniti di vincere questa guerra". Lo ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani, parlando alla folla nella piazza Azadi (Libertà) di Teheran in occasione del 40/mo anniversario della vittoria della rivoluzione islamica.