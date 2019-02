De Falco, M5S? Frutto di deriva a destra

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "Il risultato delle elezioni in Abruzzo è l'effetto, da un lato, di aver abbandonato la propria funzione moralizzatrice e, dall'altro, di aver preso una deriva verso finalità più consone alla destra. Sarebbe il caso a questo punto di fermarsi a riflettere e discutere in maniera democratica all'interno del movimento". Commenta così il senatore Gregorio De Falco, espulso dal Movimento 5 stelle, la sconfitta del candidato M5S nelle regionali in Abruzzo.