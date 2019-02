Siria: il fotografo italiano ferito è Gabriele Micalizzi

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Il fotografo italiano ferito in Siria si chiama Gabriele Micalizzi, 34 anni, milanese, ed era nella zona di Dayr az Zor per documentare l'offensiva curdo-araba, appoggiata dagli Usa, contro l'ultima sacca di resistenza dell'Isis nel Paese. Lo apprende l'ANSA da fonti informate. Non è in pericolo di vita e sarà rimpatriato quanto prima in Italia, secondo il Rojava information center, che fa capo alle forze curdo-siriane che guidano l'offensiva anti-Isis nella zona di Baghuz, sulla riva orientale dell'Eufrate.