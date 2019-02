Brexit: May anticipa a domani l'aggiornamento ai Comuni

(ANSA) - LONDRA, 11 FEB - La premier britannica Theresa May aggiornerà domani la Camera dei Comuni sulla coda negoziale avviata con l'Ue riguardo a possibili rassicurazioni sul contestato meccanismo vincolante del backstop per il confine irlandese nell'ambito dell'accordo sulla Brexit. Lo ha reso noto un portavoce di Downing Street. Lo statement è anticipato di un giorno rispetto alla data inizialmente indicata, in modo da dare più tempo ai deputati - ha precisato il portavoce - di preparare emendamenti e proposte destinate ad andare al voto giovedì, come previsto. Al momento May non sembra in grado di poter annunciare quella svolta sul backstop che la sua maggioranza le ha dato mandato di portare a casa, dopo l'iniziale bocciatura parlamentare della ratifica dell'accordo. Backstop che Bruxelles continua a ritenere un elemento chiave dell'intesa, come il capo negoziatore europeo, Michel Barnier, si prepara a ripetere in queste ore in un faccia a faccia col ministro per la Brexit di Londra, Stephen Barclay.