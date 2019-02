Usa 2020: Trump punge Klobuchar

(ANSA) - WASHINGTON, 11 FEB - Donald Trump ha un tweet per ogni candidato dem alla Casa Bianca nel 2020: "Bene, è successo ancora. Amy Klobuchar ha annunciato che sta correndo per diventare presidente, parlando orgogliosamente di combattere il riscaldamento globale mentre stava in una tempesta di neve, ghiaccio e temperature glaciali. Brutta scelta di tempi. Alla fine del suo discorso sembrava un pupazzo di neve (pupazza)!", ha ironizzato sulla senatrice del Minnesota, che ha lanciato la sua candidatura sfidando insieme alla folla un forte nevicata e una temperatura di -14 gradi.