Barnier, chiarezza deve venire da Londra

(ANSA) - BRUXELLES, 11 FEB - "Bisogna che qualcosa nel Regno Unito si muova" per uscire dall'impasse sulla Brexit. "La chiarezza deve venire da Londra, è a Londra che devono trovare il modo per costruire una maggioranza positiva". Così il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit, Michel Barnier, in vista dell'incontro col ministro britannico per la Brexit Stephen Barclay, rispondendo ad alcune domande ad una conferenza stampa congiunta col premier del Lussemburgo Xavier Bettel.