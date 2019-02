Birmania: si capovolge imbarcazione, 19 dispersi

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Un'imbarcazione con 26 persone a bordo si è capovolta questa mattina in Birmania vicino a Munaung, nello Stato di Rakhine: finora sono state tratte in salvo sette persone e 19 risultano disperse. Lo riporta il sito dell'emittente tv cinese Cgtn. L'imbarcazione si stava dirigendo verso l'isola di Let Pet Taw dove avrebbe dovuto essere riparata.