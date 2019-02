Rapinatori messi in fuga da 84enne

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 11 FEB - Lo hanno atteso fino a tarda sera e quando si è presentato sono entrati in azione. Non hanno però calcolato la reazione della vittima che, nonostante i suoi 84 anni, è riuscita a metterli in fuga. E' quanto accaduto al gestore dello storico cinema Moderno di Vibo Valentia. I due rapinatori, un uomo ed una donna con accento del posto, hanno tentato di rapinarlo puntandogli contro una pistola mentre l'anziano stava rincasando. L'uomo, però, non si è lasciato intimorire ed ha iniziato a gridare "aiuto" mettendo così in fuga i rapinatori. E' stato lo stesso 84enne a chiamare i carabinieri che hanno avviato le indagini per individuare i responsabili.