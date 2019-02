Brexit: Barnier, non riapriremo accordo

(ANSA) - BRUXELLES, 11 FEB - La settimana scorsa è stato deciso di avviare "nuove discussioni per fare tutto il possibile per uscire dall'impasse" sulla Brexit alla Camera dei Comuni, "ma non riapriremo l'accordo" di divorzio, che contiene il backstop, il meccanismo di garanzia sulle frontiere in Irlanda. Così il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit Michel Barnier, in una conferenza stampa col premier del Lussemburgo Xavier Bettel.