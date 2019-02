Patuanelli,Lega lascia M5S?Ripercussioni

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "Matteo Salvini fa il ministro dell' Interno ed è il capo di una forza politica in evidente ascesa elettorale ma anche lui dice come noi che il risultato in Abruzzo non ha niente a che fare con il governo del Paese. Sa perfettamente che scaricare il M5s avrebbe ripercussioni molto forti anche sul suo elettorato". Lo dice il capogruppo M5s al Senato Stefano Patuanelli alle telecamere de "Ilfattoquotidiano.it".