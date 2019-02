Ciclista investito è un ricercato internazionale

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - E' un ricercato internazionale l'uomo in bici investito l'altra notte sulla statale del Sempione, a Pero (Milano). Lo ha scoperto la Polizia di Stato, intervenuta nella notte tra sabato e domenica per il grave incidente stradale. L'uomo, un peruviano di 24 anni, ricercato dall'Interpol, è attualmente piantonato all'ospedale. Gli agenti della Polizia Stradale di Milano, giunti sul posto, avevano rilevato che nel sinistro era stata coinvolta un'autovettura occupata (oltre il consentito) da quattro uomini e una donna. La conducente, M.F., di 23 anni, italiana di origine americana, era ubriaca, così come gli altri passeggeri e il peruviano. Il ciclista investito è ricoverato all'ospedale di Niguarda con il bacino rotto e numerose altre fratture, ed è stato operato. Nel corso degli ulteriori accertamenti, gli agenti hanno scoperto che sul peruviano pendeva un mandato di cattura internazionale per una condanna a 15 anni di reclusione da scontare in madrepatria per l'omicidio di un uomo.