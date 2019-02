Mo: pronto il piano di pace di Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 11 FEB - Il piano per la pace in Medio Oriente messo a punto dall'amministrazione Trump e' pronto ed e' stato già illustrato al presidente americano. Lo riporta Fox News citando fonti governative che spiegano come l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare dopo le elezioni israeliane del 9 aprile. Intanto il genero e consigliere del presidente Trump, Jader Kushner e l'inviato Usa in Medio Oriente Jason Greenblatt - come riportano diversi media - saranno la prossima settimana in Europa e poi nei Paesi arabi per illustrarlo agli alleati.