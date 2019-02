Autonomia, Sala: iter avvolto da mistero

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - "Il percorso di riforma delle autonomie locali del nostro Paese è avvolto da un fitto mistero, nonostante l'imminenza della fatidica scadenza del 15 febbraio", data della presentazione dell'intesa sull'autonomia. Lo ha scritto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulla sua pagina Facebook, commentando il percorso per avere più autonomia portato avanti da alcune Regioni italiane tra cui la Lombardia. "Non entro nel merito, per ora. Ma domando: lorsignori quando pensano di informare compiutamente gli italiani sui contenuti di questa essenziale riforma? Ve lo dico senza giri di parole: pensate veramente di 'farvela fuori' fra Regioni, poche, e Governo? - ha aggiunto -. Gli Italiani sono stanchi di assistere a lotte di potere sulla loro pelle". Per Sala, "privilegiare le Regioni su temi cruciali per la vita di tutti significa non avere il senso della realtà - ha concluso -, le città sono i veri motori del cambiamento sociale e della crescita, escluderle è sbagliato e controproducente".