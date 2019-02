Siria: Pm Roma apre indagine su ferimento Micalizzi

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione al ferimento del fotografo italiano Gabriele Micalizzi avvenuto in Siria nella zona di Deir Ezzor. L'indagine è coordinata dal sostituto procuratore Sergio Colaiocco che ha affidato la delega ai carabinieri del Ros per ricostruire la dinamica dei fatti. Si procede per attentato con finalità di terrorismo.