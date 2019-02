Khasshoggi: Pompeo, non insabbieremo

(ANSA) - WASHINGTON, 11 FEB - "L'America non insabbiera' un omicidio": lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa Mike Pompeo a Budapest - prima tappa di un tour europeo che lo portera' anche in Slovacchia, Polonia e Bruxelles - promettendo che il governo Usa continuera' a indagare sull'assassinio del giornalista saudita dissidente Jamal Khashoggi. Venerdi' scorso la Casa Bianca ha ignorato la scadenza data dal Congresso in base alla legge Magnitsky per avere ragguagli sulle responsabilita' del delitto e su possibili nuove sanzioni.