Incidente Michele Bravi,disposta perizia

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - La Procura di Milano ha deciso di disporre una 'consulenza cinematica' per ricostruire l'incidente stradale che ha visto protagonista, il 2 novembre scorso, il cantante 24enne Michele Bravi e nel quale è morta una donna di 58 anni che era in sella a una moto. L'accertamento, affidato ad un perito ingegnere, servirà a fare chiarezza sulle cause dello scontro nell'inchiesta per omicidio stradale, coordinata dal pm Alessandra Cerreti, a carico del vincitore di X Factor 2013, nonché autore del libro 'Nella vita degli altri'. Stando ai primi accertamenti della Polizia locale, la motociclista era morta dopo essersi schiantata contro l'auto guidata da Bravi che avrebbe effettuato un'inversione di marcia vietata in via Chinotto, a Milano.