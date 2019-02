Turchia: cade elicottero, 4 feriti

(ANSA) - ISTANBUL, 11 FEB - Un elicottero militare è precipitato questo pomeriggio nella periferia asiatica di Istanbul, nel quartiere di Cekmekoy. Nell'incidente almeno 4 soldati sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Il velivolo è caduto in un giardino, tra alcuni edifici, mentre tentava un atterraggio d'emergenza per ragioni ancora da accertare. Sul posto sono stati inviati diversi mezzi di soccorso. Lo ha reso noto il prefetto locale, Ali Yerlikaya.