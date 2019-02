Eurocamera intitola studio radiofonico a Megalizzi e Bartosz

(ANSA) - STRASBURGO, 11 FEB - Grandissima commozione oggi pomeriggio alla cerimonia che si è tenuta al Parlamento europeo in memoria di Antonio Megalizzi e Bartosz Orent-Niedzielski, i due giornalisti uccisi nell'attentato a Strasburgo esattamente due mesi fa. Lo studio radiofonico 1 dell'Eurocamera è stato intitolato ai due reporter alla presenza di alcuni membri delle famiglie di Antonio e Bartosz. A svelare la targa il presidente dell'Eurocamera Antonio Tajani. "Il dolore e la tristezza non sono solo vostri ma anche nostri - ha dichiarato Tajani - non possiamo fare nulla per curare le ferite che avete nel vostro cuore, ma sappiate che nessuno qui dimenticherà Antonio e Bartosz. Erano parte di noi e il loro progetto che è ripartito trasformerà il loro ricordo in una presenza viva di questi due giovani giornalisti, non soltanto dentro il Parlamento ma anche in quel mondo universitario che loro cercavano di informare su che cosa è l'Europa".