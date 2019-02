Caduti 'sfigati morti in guerra',multata

(ANSA) - MACERATA, 11 FEB - "Abito in via 226/o Reggimento fanteria, quattro sfigati morti in guerra". In questo modo una 22enne di Macerata ha indicato i riferimenti dell'intitolazione della sua via di residenza ai carabinieri del Norm, che dovevano sentirla come testimone di una rissa. Un'affermazione che le è costata una multa di 103 euro per oltraggio ai defunti e nel caso specifico agli uomini del Reggimento "Arezzo" caduti nella Prima Guerra Mondiale. Dopo averle ricordato la storia di questi valorosi soldati, i carabinieri le hanno fatto la contravvenzione.