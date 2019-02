Distacco pietre e intonaco da antiche mura Prato

(ANSA) - PRATO, 11 FEB - Distacco di alcune pietre e di intonaco stamani intorno alle 8.30 dalle antiche mura di Porta Santa Trinita, nel centro storico di Prato. Interessata, si spiega dal Comune, l'intercapedine tra la muratura della porta e le mura esterne. Il cedimento sarebbe dovuto a un deterioramento della pietra. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, allertati da alcuni passanti, che hanno messo in sicurezza l'area. Al momento il passaggio è consentito solo ai pedoni ma nei prossimi giorni sarà ripristinata la viabilità. L'amministrazione comunale spiega che "effettuerà degli interventi per l'eliminazione totale del pericolo nel tratto coinvolto e i tecnici confermano che non c'è nessun" rischio "di stabilità per le mura e che il materiale caduto non ha validità strutturale". "Negli ultimi anni - si spiega ancora - sono stati programmati e realizzati diversi interventi alle mura cittadine e nel corso dell'anno saranno realizzati lavori alle mura della seconda cerchia, quelle di via Santa Caterina". (ANSA).